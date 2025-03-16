Эксперт дал советы по выбору первого автомобиля

Выбирать первый автомобиль нужно с особым вниманием, ведь от этого зависит безопасность новичка за рулем и отработка навыков езды. Об этом 16 марта рассказал «Известиям» руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

В первую очередь он отметил, что первую машину не стоит покупать на последние деньги, так как ее необходимо обслуживать. По его словам, лучше закладывать примерно четверть от стоимости автомобиля на случай, если ей понадобится ремонт.

«В качестве первого автомобиля подойдет подержанный экземпляр старше трех-пяти лет. Такая машина будет ощутимо дешевле новых вариантов, но для новичка важнее прежде всего безопасное вождение, а не последняя модель марки», — подчеркнул Корнев.

Также он посоветовал выбирать компактный автомобиль: его габариты проще чувствовать. Кроме того, он часто бывает дешевле, а его обслуживание — доступнее.

«В списке подходящих моделей выделим Lada Vesta, KIA Rio и Hyundai Solaris, Volkswagen Polo Sedan, Renault Duster. Все в достаточном количестве представлены на вторичном рынке, их легко обслужить, нет проблем с запчастями, а еще они ликвидные — их легко продать при необходимости. Если есть деньги на новую машину, то стоит присмотреться к Haval Jolion, Geely Tiggo 4 и Geely Atlas. Это небольших размеров кроссоверы, комфортные для езды в разных условиях», — рекомендовал Корнев.

Также эксперт рассказал о том, на каких моментах стоит заострить внимание перед покупкой. Так, машину должен продавать только ее владелец или человек с нотариально заверенным правом на соответствующие действия. Помимо этого, чем меньше владельцев было у автомобиля, тем обычно лучше. Если, согласно паспорту транспортного средства (ПТС), они часто менялись, это означает, что машина может быть проблемной. Лучше, если ПТС оригинальный и без специальных отметок. Все данные, указанные в документе, должны совпадать с реальным состоянием автомобиля.

Стоит проверить и идентификационный номер транспортного средства (VIN). Он должен быть одинаковым с номером на кузове и в других местах. По VIN машину можно проверить в залоговых базах на угон и историю ДТП. Также найти историю обслуживания и данные о пробеге.

Эксперт также обратил внимание, что перед покупкой важно оценить техническое состояние машины. Так, стоит проверить, ровные ли стыки кузовных деталей, также важно отсутствие наплывов краски и подкрашенных участков на стеклах и уплотнителях. Салон обязан быть как минимум опрятным, всё должно нажиматься и функционировать. Угадывать пробег по рулю, сиденью или педалям можно, но есть множество факторов, которые обесценят такой способ, так что просто оцените состояние машины целиком, отметил он.

«Так как автомобиль у нас доступный, то системы в нем будут самые основные, но все нужные. К таким относятся антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP), отвечающие за управляемость автомобиля в сложных дорожных условиях. Также в списке необходимого — усилитель руля и минимально две подушки безопасности — для водителя и переднего пассажира. Хорошо, если сиденья и стекла будут с подогревом. Еще из удобств в этот список просятся хотя бы пара электрических стеклоподъемников, кондиционер и аудиосистема с примитивными парктрониками», — заключил он.

14 марта эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто «СберАвто» (входит в экосистему «Сбера» для автолюбителей) рассказали «Известиям» о бережном проведении шиномонтажа. Так, они отметили, что самостоятельно стоит менять только колеса в сборе. Кроме того, эксперты подчеркнули, что автомобиль должен стоять на ровной и твердой поверхности, домкрат должен быть установлен корректно. Также возможны сложности с откручиванием гаек. За зиму крепежные элементы могут прикипеть, из-за чего их сложно открутить без специального инструмента, подчеркнули эксперты.