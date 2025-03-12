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Умер бывший игрок НБА и мультимиллионер Джуниор Бриджмен

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Фото: Getty Images/Leon Bennett
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Один из самых богатых бывших спортсменов Джуниор Бриджмен, построивший впоследствии бизнес-империю, скончался на 72-м году жизни, сообщила 12 марта пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на официальном сайте.

В материале говорится, что Бриджмену стало плохо во время благотворительного мероприятия в одном из отелей Луисвилла, где он находился. Точная причина смерти не раскрывается.

«Я опустошен внезапной кончиной Джуниора Бриджмена. <...> Он был преданным членом семьи НБА на протяжении 50 лет», — приводит пресс-служба слова комиссара НБА Адама Сильвера.

Джуниор Бриджмен входил в составы «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». После завершения спортивной карьеры в 1987 году он стал успешным предпринимателем — владел долями в издательском деле и ресторанах, а в прошлом году приобрел 10% акций «Милуоки Бакс». В 2024-м Forbes оценивал его состояние в $1,4 млрд.

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