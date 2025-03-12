Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта в ЦВЗ «Манеж»

Московская неделя моды стартует 13 марта и станет площадкой для открытия и продвижения отечественных брендов, а также одним из главных двигателей политики импортозамещения в сфере моды в стране. Она пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».

Московская неделя моды является крупнейшей точкой притяжения модных профессионалов. По данным организаторов, 200 модельеров примут участие в показах, маркетах, шоуруме и других мероприятиях. В дополнение к российским модельерам Московская неделя моды соберет дизайнеров из Китая, Индонезии, ЮАР и множества других стран.

Для посетителей в выставочном зале будет работать маркет, где все желающие смогут приобрести товары порядка 100 отечественных дизайнеров, среди которых Sergey Sysoev (Москва); Shin (Москва); Front (Москва); Efremov (Москва); Gapanovich (Мурманск); Abzaeva (Улан-Удэ); Za_Za (Санкт-Петербург); Baikal Murano (Иркутск), а также более 85 дизайнеров из Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и других городов России.

Также жители и гости столицы смогут бесплатно посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском следе в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии. Программа может стать интересна дизайнерам, студентам профильных направлений, предпринимателям и маркетологам.

Также в рамках недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, который состоится в Центре дизайна Artplay. В программу войдут лучшие короткометражные фильмы России и других стран-участниц за всю историю фестиваля, а также воркшоп по технике монтажа фешен-видео.

В первый день пройдут показы дизайнеров Rogov (Москва), Vereja (Москва), Abzaeva (Улан-Удэ) и еще 12 брендов. А откроют неделю моды студенты и выпускники УВО «Московский художественно-промышленный институт» (МХПИ).

На следующий день дизайнеры Reborn29 из Индонезии и I-La из Китая продемонстрируют свои новые коллекции. А также пройдет лекторий, на котором выступят основатель бренда мужской одежды Sky Joker и бизнес-агентства J.KEY BURO Юлия Кудрявцева, организатор проекта «Лавка Образов», стилист, декор, фотограф, собиратель народного искусства Анна Кива и другие.

15 марта жители и гости столицы смогут посетить 15 показов дизайнеров из восьми городов: Measure (Махачкала), IMKmode (Москва), Lesel (Москва) и другие. В этот день также представят свои коллекции модельеры из Испании и Эфиопии.

В заключительный день в Манеже пройдут 13 презентаций коллекций российских брендов из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Якутска, и коллективный показ Ивановского государственного политехнического университета.

На мероприятиях будут присутствовать блогеры, стилисты, байеры, российские и зарубежные журналисты и многие другие. Вход свободный, за исключением некоторых закрытых показов.

Ранее, 28 декабря, предприниматель, руководитель бренда женской одежды Bahar Design Христина Судник рассказала о модных трендах в одежде в 2025 году. По ее словам, год будет насыщен множеством цветовых решений и принтов в одежде. Снова войдут в моду пиджаки с широкими плечами и объем.