Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Общество
Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта в ЦВЗ «Манеж»

0
EN
Фото: пресс-служба Московской недели моды
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Московская неделя моды стартует 13 марта и станет площадкой для открытия и продвижения отечественных брендов, а также одним из главных двигателей политики импортозамещения в сфере моды в стране. Она пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».

Московская неделя моды является крупнейшей точкой притяжения модных профессионалов. По данным организаторов, 200 модельеров примут участие в показах, маркетах, шоуруме и других мероприятиях. В дополнение к российским модельерам Московская неделя моды соберет дизайнеров из Китая, Индонезии, ЮАР и множества других стран.

Для посетителей в выставочном зале будет работать маркет, где все желающие смогут приобрести товары порядка 100 отечественных дизайнеров, среди которых Sergey Sysoev (Москва); Shin (Москва); Front (Москва); Efremov (Москва); Gapanovich (Мурманск); Abzaeva (Улан-Удэ); Za_Za (Санкт-Петербург); Baikal Murano (Иркутск), а также более 85 дизайнеров из Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и других городов России.

Также жители и гости столицы смогут бесплатно посетить мастер-классы и послушать ведущих экспертов, которые расскажут о русском следе в мировой моде и русском коде, актуальных трендах, легендарных коллекциях модных домов и использовании нейросетей в индустрии. Программа может стать интересна дизайнерам, студентам профильных направлений, предпринимателям и маркетологам.

Также в рамках недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, который состоится в Центре дизайна Artplay. В программу войдут лучшие короткометражные фильмы России и других стран-участниц за всю историю фестиваля, а также воркшоп по технике монтажа фешен-видео.

Поколение секонд-хенда: почему люди стали чаще одеваться в комиссионках
Рынок перепродажи одежды растет в три раза быстрее розничной торговли

В первый день пройдут показы дизайнеров Rogov (Москва), Vereja (Москва), Abzaeva (Улан-Удэ) и еще 12 брендов. А откроют неделю моды студенты и выпускники УВО «Московский художественно-промышленный институт» (МХПИ).

На следующий день дизайнеры Reborn29 из Индонезии и I-La из Китая продемонстрируют свои новые коллекции. А также пройдет лекторий, на котором выступят основатель бренда мужской одежды Sky Joker и бизнес-агентства J.KEY BURO Юлия Кудрявцева, организатор проекта «Лавка Образов», стилист, декор, фотограф, собиратель народного искусства Анна Кива и другие.

15 марта жители и гости столицы смогут посетить 15 показов дизайнеров из восьми городов: Measure (Махачкала), IMKmode (Москва), Lesel (Москва) и другие. В этот день также представят свои коллекции модельеры из Испании и Эфиопии.

В заключительный день в Манеже пройдут 13 презентаций коллекций российских брендов из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Якутска, и коллективный показ Ивановского государственного политехнического университета.

На мероприятиях будут присутствовать блогеры, стилисты, байеры, российские и зарубежные журналисты и многие другие. Вход свободный, за исключением некоторых закрытых показов.

А король-то модный: кринолины и корсеты снова в тренде
Эстетика прошлых столетий вдохновила дизайнеров Haute couture в Париже

Ранее, 28 декабря, предприниматель, руководитель бренда женской одежды Bahar Design Христина Судник рассказала о модных трендах в одежде в 2025 году. По ее словам, год будет насыщен множеством цветовых решений и принтов в одежде. Снова войдут в моду пиджаки с широкими плечами и объем.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025