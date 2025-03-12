Британия не сообщала РФ о российских гражданах на борту столкнувшихся судов
Британские власти не сообщали посольству России о присутствии граждан РФ на борту двух судов, которые столкнулись в Северном море. Об этом 12 марта сообщили в диппредставительстве РФ.
Ранее агентство Reuters сообщило о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению контейнеровоза Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море. Отмечалось, что капитан грузового судна якобы является россиянином. В состав экипажа контейнеровоза входят граждане РФ и Филиппин, указало агентство.
«За истекшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии», — проинформировали в ведомстве.
По сообщению российского дипломата, посольство с самого начала следит за ситуацией, возникшей из-за столкновения двух судов в Северном море.
10 марта у северо-восточного побережья Англии столкнулись танкер и грузовое судно. По данным агентства Reuters, в зону происшествия направили вертолет, самолет, спасательные лодки, судна, которые оснащены средствами пожаротушения. В результате происшествия пострадали 32 человека, отметили Sky News.