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Британия не сообщала РФ о российских гражданах на борту столкнувшихся судов

Посольство РФ: Британия не сообщала о гражданах РФ на борту столкнувшихся судов
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Фото: AP/Dan Kitwood
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Британские власти не сообщали посольству России о присутствии граждан РФ на борту двух судов, которые столкнулись в Северном море. Об этом 12 марта сообщили в диппредставительстве РФ.

Ранее агентство Reuters сообщило о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению контейнеровоза Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море. Отмечалось, что капитан грузового судна якобы является россиянином. В состав экипажа контейнеровоза входят граждане РФ и Филиппин, указало агентство.

«За истекшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии», — проинформировали в ведомстве.

По сообщению российского дипломата, посольство с самого начала следит за ситуацией, возникшей из-за столкновения двух судов в Северном море.

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10 марта у северо-восточного побережья Англии столкнулись танкер и грузовое судно. По данным агентства Reuters, в зону происшествия направили вертолет, самолет, спасательные лодки, судна, которые оснащены средствами пожаротушения. В результате происшествия пострадали 32 человека, отметили Sky News.

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