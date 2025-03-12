В СФ рассказали об изменениях законодательства в области защиты прав потребителей

Законодательство в области защиты прав потребителей претерпевает постоянные изменения, особенно в сфере цифровых товаров и услуг. Об этом 12 марта рассказал член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Зобнев в пресс-центре МИЦ «Известия» на конференции, приуроченной ко Всемирному дню прав потребителей.

Он напомнил, что закон «О защите прав потребителей» был принят в 1992 году и претерпел ряд изменений с того момента.

«За это время появились такие понятия, как цифровые товары, цифровые услуги. <…> За последнее время мы столкнулись и с такими вызовами, как санкции в отношении РФ. <…> В период санкций достаточно много [цифровых] сервисов у нас слетели. Это тоже попадает в сферу защиты прав наших граждан», — сказал он.

По его словам, в связи с введенными против РФ санкциями изменения также оказались необходимы и для сферы параллельного импорта.

Кроме того, Зобнев прокомментировал законопроект о платформенной экономике. Он отметил, что российские маркетплейсы уже обязали подтверждать сертификатами те товары, которые предоставляются на площадках. Сенатор заявил, что постоянно проводятся встречи с представителями крупных платформ, которые, по его словам, с пониманием относятся к тому, что от них требуют.

«Существуют «серые зоны», куда попадают и недобросовестные изготовители товаров, и продавцы. Задача нас как законодателей — сделать эту сферу более прозрачной, более приемлемой для тех, кто является потребителями товаров и услуг, — для наших граждан», — сказал Зобнев.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, в свою очередь, добавил, что бренды представляют свои товары не только на маркетплейсах, но и на площадках с объявлениями. По его словам, к ним требования совсем минимальные. Необходимо сбалансированное регулирование законодательства, которое вовлечет всех участников в легализацию сферы, считает он.

Кроме того, Павлов отметил, что за последнее время удалось увеличить защищенность потребителя в сфере пищевой промышленности. Однако ведомства ограничены в вопросе введения санкций в отношении исполнителей. По его словам, необходимо упростить порядок привлечения их к ответственности.

Он также напомнил, что сервисы по доставке еды — это также цифровые платформы. Необходимо, чтобы они могли контролировать все площадки, которые подключаются к ним, имели возможность проверять наличие необходимых сертификатов, деклараций и регистраций, считает председатель «Общественной потребительской инициативы». Павлов подчеркнул, что платформы готовы к таким изменениям, которые грядут в скором времени.

Всемирный день прав потребителей в 2025 году отмечается 15 марта.

20 февраля в пресс-службе Министерства экономического развития РФ рассказали, что ведомство внесло законопроект «О платформенной экономике» в правительство. Он направлен на создание правовых основ, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. Законом устанавливаются обязательное содержание договоров с партнерами, порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров.