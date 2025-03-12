В Москве задержали сбытчиков недоброкачественных лекарственных средств

Правоохранители пресекли деятельность сбытчиков недоброкачественных лекарственных средств, действующих в одной из аптек Москвы. Об этом 12 марта сообщили «Известиям» в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по столице.

Уточняется, что лица из числа сотрудников и руководства ООО «ЛекарьФарм» спланировали сбыт препаратов несоответствующего качества и распределили между собой преступные роли. Злоумышленники хранили у себя лекарственные средства для распределения с целью последующей реализации покупателям в аптеках города.

Установлено, что в аптеке «ЛекарьФарм» продали подставным покупателям восемь шприцов препарата Orgalutran за 105 600 рублей и одну упаковку препарата Ozempick за 18 тыс. рублей. При этом доказано, что указанная продукция может привести к причинению вреда жизни и здоровью.

Нарушителей задержали и допросили, им предъявлено обвинение в сбыте недоброкачественных лекарственных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Из аптек изъяты недоброкачественные и не зарегистрированные в России препараты, а также мобильные телефоны и около 17 млн рублей.

В частности, уголовное дело по п. «а», ч. 2 ст. 238.1 («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств») УК РФ возбуждено в отношении гендиректора ООО «Лекарь Фабрициуса» Маргариты Кабаевой.

Ранее, 23 января, сообщалось, что правоохранители пресекли деятельность участников преступной группы, продавшей в аптеках контрафактные лекарственные препараты. Уточнялось, что в 2023 году фигуранты вступили в преступный сговор и приобрели контрафактные препараты за границей, ввозя их в Россию. По данному факту возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.