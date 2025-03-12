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Генпрокуратура признала нежелательной созданную экс-генсеком НАТО Rasmussen Global

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Деятельность датской организации Rasmussen Global (RG), созданной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, признана нежелательной в России. Об этом 12 марта сообщила Генпрокуратура РФ.

Уточняется, что Расмуссен создал RG в 2014 году и сосредоточился на информационных атаках против России. После начала специальной военной операции (СВО) представители организации начали активную агитационную кампанию по мобилизации помощи Украине.

«Работая под вывеской консалтингового агентства, они призывают Запад конфисковать замороженные российские активы и разместить на территории Украины военный контингент Североатлантического альянса», — указано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

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7 марта Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ). Она призывала к протестам в периоды избирательных кампаний, а также открыто поддерживала антироссийские санкции.

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