В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

Мир сталкивается с подрывной деятельностью и революцией везде, где вмешивается ЦРУ. Об этом 12 марта заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макргегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Вы знаете, везде, где вмешивается ЦРУ, мы сталкиваемся с подрывной деятельностью, революцией, дезинтеграцией. Это буквально все, к чему мы прикасаемся. Вот почему было таким гениальным решением избавиться от USAID. USAID помогало финансировать всю эту чепуху, наряду с Национальным фондом в поддержку демократии», — сказал Макгрегор в интервью, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

По его словам, нужно положить конец подрывной деятельности. Полковник в отставке добавил, что если это не остановить, то в конечном счете США будут втянуты в конфронтацию со значительной частью мира.

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса по ликвидации USAID. По его словам, агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать. Тогда же президент США Дональд Трамп назвал руководителей агентства радикальными безумцами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 февраля заявила, что USAID целенаправленно финансировало свержение неугодной власти и «цветные революции» по всему миру. Она также отметила, что Россия не раз предупреждала на крупных международных площадках о вредоносной деятельности агентства и поддержке террористических организаций.