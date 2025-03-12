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Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Сибири и на Урале к концу недели

Вильфанд: на Урале и в Сибири ожидается повышение температуры на 25 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов
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На Урале и в Сибири ожидается повышение температуры в среднем на 25 градусов к концу недели. Об этом 12 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ЯНАО и ХМАО 12–13 марта температура будет на 7–13 градусов ниже нормы, значения будут в диапазоне 25–35 градусов мороза, но к концу этой недели ожидается заметное повышение и температура будет уже около –10 градусов. <…> В целом повышение температуры на 25 градусов произойдет на Урале и в Сибири», — отметил он в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в начале недели на юго-западе Сибирского федерального округа прогнозируется температура в среднем ниже нормы на 6–9 градусов. При этом к выходным она поднимется и будет составлять ночью от –6 до –1 градуса, а днем — от 0 до +3. По словам синоптика, это связано с перемещением теплых воздушных масс с запада.

Кроме того, Вильфанд добавил, что в течение всей недели на Чукотке и в Камчатском крае столбики термометров будут показывать значения на 5–13 градусов ниже нормы. В этих регионах будет около –35 градусов, добавил он.

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9 марта научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что в европейской части России в марте наблюдается погода на 3–4 градуса выше нормы. Он уточнил, что на это влияет отсутствие снега: если бы земля была покрыта даже небольшим покровом, то температура понизилась бы.

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