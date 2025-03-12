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В Институте мозга человека освоили метод избавления пациентов с Паркинсоном от тремора без операции

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Фото: Из личного архива М.Д.Дидура
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Пациенты с болезнью Паркинсона смогут избавиться от тремора конечностей без операции благодаря новому оборудованию, которым оснастили Институт мозга человека имени Бехтеревой в рамках федеральной адресной инвестиционной программы технического переоснащения, сообщил «Известиям» директор организации, доктор медицинских наук Михаил Дидур.

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«Эффект тремора при болезни Паркинсона устраняется сразу, причем неинвазивно, без операции. А это то, что обычно сильно мешает человеку, инвалидизирует его», — отметил он.

По словам Дидура, результат достигается с помощью ультразвукового аблятора. Таких аппаратов в России три, помимо Санкт-Петербурга они есть еще в Москве и в Уфе. Процедура напоминает снятие энцефалограммы.

«Пациент надевает специальную шапочку, в которую встроены ультразвуковые излучатели. Они дают примерно 1200 направленных излучаемых ультразвуковых сигналов, которые позволяют воздействовать на глубинные ткани мозга человека, в том числе и на очаги, связанные с болезнью Паркинсона. Раньше на эти центры воздействовали с помощью гамма-ножа, но гамма-лучи небезопасны для организма человека, как и всё, что связано с вскрытием черепа человека», — рассказал эксперт.

Помимо ультразвукового аблятора Институт мозга человека получил новый позитронно-эмиссионный томограф последнего поколения с пятью специальными исследовательскими кольцами. Это единственный аппарат такого класса в нашей стране и один из самых современных приборов в мире.

Также в год 35-летия института, основанного 12 марта 1990-го в соответствии с постановлением Совета министров СССР, здесь будет сдан в эксплуатацию новый корпус на 60 коек. Таким образом, всего их станет 175, что для исследовательского института очень много.

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