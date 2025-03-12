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С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С 1 июля 2025 года практически нереально будет получить кредит на покупку жилья россиянам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Центробанк намерен ввести прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

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«Мы планируем, что сначала МПЛ будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года», — отметили в ЦБ.

Уточняется, что на первом этапе количественные ограничения затронут наиболее рискованных заемщиков, которые более 80% своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос (не более 20%). Однако на данный момент Банк России не раскрыл, какие конкретно лимиты будут установлены.

«Значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков», — заявили в пресс-службе регулятора.

Эксперты считают введение ограничений логичным шагом, поскольку после отмены массовой программы льготной ипотеки в середине прошлого года банки и застройщики начали использовать уловки, чтобы жилье в ипотеку могли приобрести люди с низким первоначальным взносом.

Кроме того, в прошлом году Центробанк получил законодательное право на введение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Их действие начинается с 1 апреля этого года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как ЦБ такое: с июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет почти нереально

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