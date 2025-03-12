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Гендиректор УАЗа рассказал о судьбе «Буханки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») выпускаются на Ульяновском автозаводе на протяжении 67 лет. Снимать модель с производства пока не планируется — она продолжит оставаться на конвейере до тех пор, пока существует устойчивый спрос. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

«Буханка» — это уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный в полевых условиях, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. В умелых руках он и труженик, и воин, и строитель, и врач. Недаром за разработку и внедрение нашей классики в производство УАЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

«Буханки» и внедорожники «Хантер» за свою производственную жизнь значительно изменились, отметил глава УАЗа. К примеру, у «УАЗ-469», мотор изначально был мощностью 70–80 л. с., а сейчас уже — 150 л. с. Эти автомобили свое военное применение дополнили гражданским в разных отраслях: сейчас они востребованы в сельском хозяйстве, нефте- и газодобыче, коммунальных и сервисных службах, особенно в отдаленных регионах страны с плохими дорогами или там, где дорог нет вообще, объяснил Спирин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» с Алексеем Спириным о перспективах предприятия и новых моделях:

«Через полгода вы не узнаете УАЗ»

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