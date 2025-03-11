Овечкин рассказал о трудностях первых матчей после перелома
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что поддержка команды помогла ему восстановиться после полученной в ноябре прошлого года травмы.
Овечкин пропустил 16 матчей регулярного чемпионата из-за перелома малоберцовой кости. В гостевой встрече против «Торонто» (5:2) в конце декабря россиянин отметился голом на 57-й минуте в пустые ворота, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.
«Понятно, что, когда ты получаешь вообще любую травму, ощущения не из приятных. И вначале надо было понять срок восстановления, а затем сделать всё, что требовалось в такой ситуации. <...> Всё это время работал над собой, делал какие-то выводы. Хорошо, что восстановление прошло нормально», — поделился спортсмен.
По его словам, ему помогла поддержка команды.
«Безусловно, было тяжело в физическом плане, поскольку тренировка — это одно, а игра — когда выходишь на лед, и там совсем иные скорости — другое. Матчей пять, наверное, было тяжеловато, потому что опять надо было входить в ритм, вспоминать всё то, что делал до этого», — сказал Овечкин.
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