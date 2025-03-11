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Президенту Словакии передали петицию за отмену санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию за отмену антироссийских санкций. Об этом 11 марта заявил председатель местного гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.

«Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого», — заявил он журналистам перед подачей документа.

По словам Алексы, петицию поддержали более 453 тыс. человек.

В документе словацкие граждане просят правительство республики добиться отмены всех антироссийских ограничений через представительство страны в Европейском совете. Санкции характеризуются в петиции как неэффективные, несправедливые и наносящие ущерб Словакии.

Пресс-секретарь президента Патрисия Медведь-Мацикова, в свою очередь, заявила местной газете Pravda, что Пеллегрини лично не встречался с активистами. По ее словам, петиция была подана на регистрацию.

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Днем ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага призвал европейских лидеров признать проигрыш конфликта с Россией. По его словам, Европа остается единственной частью света, которая желает продолжения военных действий на Украине и продолжает утверждать о якобы международной изоляции РФ.

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