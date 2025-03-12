Узнать по штрихам: НСПК намерена расширить функции универсального QR-кода

Универсальный QR-код на оплату товаров и услуг может стать более удобным для клиентов. В нем появятся индивидуальные платежные страницы, содержащие дополнительную полезную информацию. Добавление этих сведений улучшит клиентский опыт и привлечет новых пользователей , считают эксперты. Однако далеко не все банки и торговые точки сегодня готовы использовать такой инструмент. Что будет с оплатой QR-кодом, рассказывают «Известий».

Расширение возможностей

В универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг могут интегрировать индивидуальные платежные страницы. С такой инициативой выступила Национальная система платежных карт (НСПК). Проект подготовлен при совместной работе с банками и магазинами, новшество направлено на улучшение клиентского опыта.

Банки и торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут отображать на своих платежных страницах дополнительную информацию, полезную для покупателей. В частности, при сканировании универсального QR-кода будут видны не только данные для оплаты, но и информация о накопленных баллах, бонусах и размере кешбэка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Банки и ТСП при этом смогут сохранить свой корпоративный стиль на платежных страницах. Речь идет о фирменных шрифтах и цветовых решениях для фона и кнопок.

Запрос на возможность добавления уникальных платежных страниц в универсальный QR-код поступил именно от банков, рассказал «Известиям» генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин. Некоторые из них уже разрабатывают этот инструмент и готовы оперативно его внедрить. Есть заинтересованность и у торгово-сервисных предприятий.

— Мы слышим рынок и в ответ предлагаем новые технологичные решения. Это еще раз подтверждает, что универсальный QR-код обеспечивает единый стандарт для всех участников рынка, — подчеркивает Дубынин.

Такой код снижает затраты банков на разработку и поддержку собственных решений, что особенно важно для небольших учреждений, которые не могут позволить себе создание собственных экосистем , уточняет он. Присоединиться к универсальному QR-коду смогут и крупные коммерческие банки, при необходимости НСПК сможет интегрировать их платежные продукты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Единый QR-код дает возможность эквайеру предложить клиенту все возможные для торговой точки способы оплаты, добавил гендиректор НСПК. При этом для каждого способа сохранятся действующие тарифы, кешбэки и бонусы. Это, по мнению Дубынина, позволяет поддерживать конкуренцию, не меняя доходности банковских платежных продуктов.

Поддержка клиентов

Планируемые НСПК нововведения не затрагивают основы работы универсального QR-кода, отмечает аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. В большей степени они направлены на увеличение комфортности потребителя.

С помощью новой информации у потребителей появляется возможность не просто совершать платежи, но и одновременно получить все необходимые сведения и участвовать в программах лояльности, получать кешбэк и использовать купоны через единый интерфейс , разъясняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доцент экономических наук Надежда Капустина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пользователи, заинтересованные в накоплении бонусов и кешбэка, могут воспринять это как преимущество, что повысит их лояльность к сервису, допускает директор департамента «Банки и финансы» «Рексофт» Алексей Лебедев. При правильной рекламе и объяснении выгод можно привлечь внимание даже тех, кто ранее не пользовался QR-кодами для оплаты.

Однако некоторым клиентам предоставленная при платеже информация может показаться избыточной , предупреждает эксперт. При этом осуществление транcакций и скорость обслуживания могут замедлиться из-за новых функций.

Важно понимать, что дополнительный сервис не может сделать саму QR-оплату более удобным платежным средством, поскольку ее сценарий не изменяется и не упрощается — он по-прежнему требует больше шагов, чем оплата пластиковой картой, уточняет Лебедев.

Неоднородный доступ

В первую очередь для продавцов и банков новшества в функционале универсального QR-кода — это способ выстроить более персонифицированные отношения с клиентом и рассказать о дополнительных возможностях. Поэтому и банки, и магазины в конечном итоге примут всё, что увеличивает обороты и доход, включая такой QR-код , считает директор программ по цифровой трансформации школы управления «Сколково» Николай Верховский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для полноценного использования новых функций единого QR-кода необходимо объединение систем НСПК, банков и ТСП , отмечает Бочкина.

— Представляется, что такую интеграцию в первую очередь смогут обеспечить крупные продавцы с развитой технологической инфраструктурой. Небольшие точки при этом могут столкнуться со сложностями, — предупреждает эксперт.

В данный момент готовность банков и магазинов к внедрению расширенного функционала QR-кодов неоднородна, подтверждает Надежда Капустина. Крупные финансовые учреждения и ритейлеры уже инвестировали значительные средства в модернизацию платежной инфраструктуры. Малый бизнес находится в более сложном положении, поскольку ограниченность ресурсов замедляет адаптацию.

— Прежде чем вкладываться в подобные нововведения, многим потребуется убедиться в наличие эффекта от него. Если у крупных представителей бизнеса данный инструмент покажет свою эффективность, далее он будет расширен в своем применении и на других игроков рынка, — убежден Алексей Лебедев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В то же время, минимальные технические требования для работы с QR-кодами делают барьер входа существенно ниже, чем для традиционного эквайринга. Постепенно формируется экосистема, где все участники рынка смогут извлечь выгоду из универсальности, подчеркивает Капустина.

Серьезная конкуренция

QR-коды действительно всё чаще используются россиянами в качестве способа оплаты, о них знают более 85% населения , отмечает руководитель практики «Стратегия» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Чугунов.

— С учетом законодательной поддержки и поддержки со стороны регулятора универсальный QR-код имеет все шансы стать одним из основных способов оплаты, — допускает он. Хотя серьезная конкуренция среди платежных инструментов наблюдается уже сейчас и продолжит расти в будущем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В качестве платежного инструмента единый QR-код соревнуется с наличными, оплатой картой и даже переводами , перечисляет Эряния Бочкина. Поэтому, несмотря на возросшую с момента запуска популярность кода, взять абсолютное первенство среди всех способов оплаты в ближайшем будущем у него вряд ли получится.

— Смещение предпочтений потребителей в сторону QR-платежей будет происходить ступенчато, по мере осознания всех преимуществ. Традиционные банковские карты сохранят свою актуальность для определенных сценариев использования, однако доля QR-платежей в общем объеме транзакций продолжит увеличиваться , — прогнозирует Надежда Капустина. Особенно перспективно выглядит сегмент мелких повседневных покупок, где скорость и удобство играют решающую роль.

По мере расширения функционала востребованность универсального QR-кода у клиентов будет расти, ожидает эксперт. Современный потребитель ценит многозадачность и скорость — качества, которые усиливаются с новыми возможностями кода.

— Молодое поколение, привыкшее к цифровым инновациям, вероятно, быстрее оценит удобство всех функций в одном инструменте. Пользователи старшего возраста могут постепенно переключиться на QR-платежи благодаря интуитивно понятному интерфейсу и отсутствию необходимости в специальном оборудовании, ведь для входа в технологию достаточно смартфона с камерой , — не исключает собеседница «Известий».

Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

Однако не все клиенты будут готовы отказаться от привычных методов оплаты, считает Алексей Лебедев. Для некоторых пользователей, особенно более старшего возраста, традиционные банковские карты останутся более понятным и надежным инструментом.