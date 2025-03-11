Пострадавший при обрушении дома в Белореченске умер в больнице
Пострадавший в результате обрушения дома после взрыва в Белореченске умер в больнице. Об этом 11 марта сообщил глава Белореченского муниципального района Краснодарского края Сергей Сидоренко.
«Сегодня (11 марта. — Ред.) в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красной, 84», — написал он в Telegram-канале.
Взрыв неустановленного характера в пятиэтажном доме в Белореченске произошел 5 марта. В результате обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами, пожара не было. Пострадали три человека. Предварительно, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в МЧС.
Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сидоренко сообщал, что дом восстановят.