В МТС рассказали об использовании ИИ для создания программного кода
В системах МТС к 2027 году доля созданного нейросетями программного кода вырастет до 25%, сейчас этот показатель составляет 8%. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил первый вице-президент компании по технологиям Павел Воронин.
По его оценке, «доля сгенерированного ИИ программного кода на российском рынке в целом будет увеличиваться аналогичными темпами». Выйти на такой уровень позволит популярность данных сервисов, которая растет с каждым годом. К 2030 году свыше 90% программистов будут использовать ИИ-помощников для проверки и написания кода, прогнозирует Воронин.
Эксперты, с которыми пообщалось издание, также подтвердили тренд на активизацию использования ИИ для написания строк программного кода. В частности, как отмечает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов, это будет актуально для приложений, где не нужна высокая производительность. Речь идет прежде всего об интерфейсе администратора, веб-порталах и мобильных приложений.
Руководитель AI-продуктов в Just AI Алексей Борщов указывает, что фактически «ИИ сейчас берет на себя функционал джун-специалиста, автоматизируя рутинные задачи и помогая в написании стандартных блоков кода», что позволяет разработчикам «сосредоточиться на более сложных и креативных аспектах работы».
По мнению заместителя гендиректора по производству — технического директора РТК ИТ Кирилла Пихтовникова, полное замещение айтишников в ближайшем будущем вряд ли произойдет. ИИ может не всегда понимать нюансы или специфику проекта, что увеличивает вероятность ошибки. ИИ, например, может галлюцинировать или давать некорректные рекомендации IT-специалистам. Поэтому вопросы безопасности и этики требуют человеческого участия, особенно когда речь идет о принятии решений, затрагивающих персональные данные пользователей, резюмировал он.