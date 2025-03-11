Житель Херсонской области приговорен к 12 годам за шпионаж в интересах Украины
Херсонский областной суд приговорил к 12 годам тюрьмы за шпионаж 23-летнего местного жителя Олега Ращупкина, являющегося гражданином Украины. Об этом 11 марта сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.
Суд установил, что в октябре и ноябре 2023 года Ращупкин собирал данные о передвижении и местонахождении военной техники и состава Вооруженных сил России. Впоследствии эту информацию он передавал своей сестре, а она, в свою очередь, направляла ее представителям украинской разведки.
Уточняется, что отбывать наказание Ращупкин будет в исправительной колонии строгого режима.
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Херсонской области пресекло в регионе 25 февраля преступную деятельность 51-летней гражданки Украины, которая причастна к шпионажу. Тогда в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.