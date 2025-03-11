Более 340 российских самолетов выведено из-под иностранной регистрации
По итогам 2024 года 345 самолетов исключены из реестров иностранных государств, а 216 воздушных судов из их числа выкуплены для российских авиакомпаний, говорится в материалах Росавиации, с которыми ознакомились «Известия» 11 марта.
Иностранная регистрация мешала самолетам летать за рубеж. Теперь эти авиалайнеры имеют российскую регистрацию. Это более половины российского флота.
Как отмечается в материалах Росавиации, добиться перерегистрации удалось за счет взаимодействия и работы с иностранными администрациями по выведению указанных воздушных судов из иностранных реестров, в том числе в результате их выкупа российскими авиакомпаниями либо по договоренности с лизингодателями. Ранее самолеты находились в лизинге и имели, в том числе, регистрацию на Бермудских островах, а также в Ирландии.
В сентябре 2023 года первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям», что ведомство собрало заявки на сумму примерно в 100 млрд рублей от российских авиакомпаний на выкуп импортных самолетов. Он отмечал, что авиакомпании, скорее всего, завершат выкуп самолетов уже в 2024 году.
По итогам января 2025 года, в регистрации на Бермудских островах остаются порядка 300 самолетов из парка российских авиакомпаний, по данным Управления гражданской авиации Бермудских островов (ВСАА).