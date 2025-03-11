В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о правах потребителей

12 марта в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта.

Какие нововведения в законодательстве о защите прав потребителей появились в последнее время? Как сделать рынок готовой еды более безопасным? С какими нарушениями чаще всего сталкиваются потребители? Как защитить покупателей в интернет-магазинах?

Участники:

- Олег Прусаков, начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора;

- Виктор Зобнев, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности;

- Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.