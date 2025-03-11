Две дороги возле озера Алебашево появились в Тюмени

Две дороги протяженностью 6,6 км ввели в эксплуатацию возле озера Алебашево в Тюмени. На территории района также обустроили тротуары, велодорожки и ливневку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство велось с 2022 года в районе улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и берега реки Тура. Работы проходили в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют запустить пять новых автобусных маршрутов. Они будут курсировать по районам с активной жилой застройкой, где необходим общественный транспорт.