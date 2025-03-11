В Москве 12 марта состоится концерт группы «Ва-БанкЪ» и Александра Ф. Скляра
В Москве 12 марта в клубе «Урбан» пройдет музыкальный концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-БанкЪ». Об этом 11 марта сообщил корреспондент «Известий».
Отмечается, что группа существует около 40 лет. На данный момент участники репетируют для дачи выступления. При этом многие приближенные к группе замечают, что ее аудитория с возрастом Скляра только молодеет.
Также генеральный директор ГБУ «Москонцерт» Илья Бачурин поделился, что именно молодая аудитория умеет не только слушать, но и понимать музыку, что является важным аспектом для артистов.
Кроме того, сам Скляр выразил надежду, что пришедшие зрители назовут предстоящее мероприятие «концертом настоящего русского артиста».
Ранее, 5 марта, в Санкт-Петербургском Доме музыки прошла программа «Тебе природой красота дана…» в рамках цикла «Вечера в Английском зале». Актер театра, народный артист России Николай Буров прочел на музыкально-поэтическом вечере сонеты английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, а Сергей Ролдугин исполнил на виолончели «Скрипичную сонату» французского композитора Луи Франкера и «Пятую сонату для виолончели и бассо континуо» итальянского композитора Антонио Вивальди.