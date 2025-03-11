Путин поручил рассмотреть создание народного цифрового архива историй бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников спецоперации. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

«Рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников специальной военной операции, определив порядок хранения и обеспечения информационной безопасности собранных данных, а также объем и источники финансирования соответствующих мероприятий», — отмечено в поручении.

Кроме этого поручения коснулись и участников Великой Отечественной войны. В частности, глава государства рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ провести встречи с ветеранами и определить проблемные вопросы.

«Обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны», — сказано в поручении.

Также Путин поручил организовать проведение мобильными медицинскими бригадами дополнительного медобследования участников Великой Отечественной войны.

10 марта Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей. В круг задач нового органа войдут координация работы различных ведомств и организаций по вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, мониторинг региональных мер по поддержке участников СВО.