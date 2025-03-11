Жители села Черкасское Поречное рассказали о выживании во время атак ВСУ
Местные жители освобожденного населенного пункта Черкасское Поречное рассказали о том, как выживали от постоянных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 марта сообщил корреспондент «Известий».
По словам жителей, их осталось всего шестеро, а остальные погибли в результате ударов дронов ВСУ с тепловыми датчиками.
«Печку затопишь, тепло идет — сразу дрон. Большинство перебили, когда за водой выезжали, собирались по трое-четверо», — поделился один из мужчин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Также наблюдались проблемы с питьевой водой из-за отсутствия колодцев. Мужчина добавил, что вода добывалась после дождя или снега.
Другой мужчина уточнил, что у него погибли родители — 98-летний отец и 95-летняя мать. Он отметил, что оставшиеся жители пытались покинуть населенный пункт на машине, однако все пути были перекрыты.
После этого они попытались выехать на автомобиле в сторону Льгова, но дорога бала покрыта проволокой и минами, поэтому было принято решение развернуться на Суджу, в интернат, заключил мужчина.
Накануне сообщалось о том, что армия РФ освободила 32 населенных пункта в Курской области от ВСУ. Так, за 8–9 марта в результате действий подразделений группировки войск «Север» освобождено семь населенных пунктов: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.