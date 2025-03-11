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Военные ВС РФ рассказали о ходе операции по проходу в тыл ВСУ через трубопровод

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие рассказали «Известиям» о проведении операции в Курской области, в ходе которой они преодолели около 16 км для того, чтобы попасть в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Суджа.

В «броске через трубу» приняли участие штурмовые группы «Аида», «Ветераны», «Восток», отряд специального назначения «Ахмат», 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 30-й полк 72-й мотострелковой дивизии.

«Неделю пути заняла. В тишине полной, ни телефонов, ни света, ни звука, полная изоляция. Потом начались выгрузка малыми группами и занятие ранее обговоренных позиций», — поделился боец с позывным Колос.

По словам участников операции, им приходилось передвигаться полусогнутыми, а во многих местах даже ползти.

«Сложно было, да, но шли для того, чтобы провести эту блестящую операцию, чтобы выбить противника с территории Курской области», — подчеркнул военнослужащий с позывным Маугли.

Он отметил, что главным преимуществом плана было неожиданное появление, которое помогло застать противника врасплох.

«Задача была поставлена появиться там, где они этого не ожидали. Сделать так, чтобы у них увеличился страх. И они побежали, как и было запланировано», — уточнил военнослужащий с позывным Медведь.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов добавил, что наступление на вражеские позиции велось одновременно с трех направлений.

«Первыми вышли из трубы, выбили противника с опорников, зашли и взяли Кубаткин с ребятами из 30-го полка. Несмотря ни на что, удерживали населенный пункт, пока мы полностью не соединились с трех направлений», — пояснил он.

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9 марта Алаудинов опубликовал момент напутствия и подготовки бойцов к операции. На следующий день стало известно, что действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника и нарушили систему управления обороной ВСУ по всей линии боевого соприкосновения с противником в регионе. Это позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов.

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