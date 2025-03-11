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Россияне описали идеальный отдых

Исследование: почти все опрошенные россияне назвали путешествия идеальным отдыхом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти все опрошенные россияне (97,5%) назвали путешествия идеальным отдыхом. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 11 марта.

Респонденты, которые придерживаются иного мнения, предпочитают провести время с друзьями или родными на даче, побыть дома в одиночестве или с семьей, либо погулять по своему городу.

Что касается лучшего формата в путешествиях, то большинство выбирают пляжный отдых — проводить время у моря любят 64,5%. Также популярны поездки на природу (54,4%), экскурсии (44,8%) и приключения (43,7%). Почти одинаковое количество респондентов считают идеальным времяпрепровождением активные развлечения (38,6%) и культурный досуг (37,5%). И только 28,1% голосов набрал городской туризм.

Оптимальная продолжительность идеального отдыха для 37,4% россиян — 1–2 недели, в то время как для 22,7% достаточно недели, а 16,1% предпочли бы отдыхать 2–3 недели. Около месяца нужно 8,4% россиян, 7,8% — пять дней, а 2,7% достаточно только выходных. При этом 4,9% респондентов ответили, что идеальный отдых должен длиться бесконечно.

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На лучшее путешествие для одного человека треть опрошенных выделяют до 100 тыс. рублей. Около четверти туристов (24,6%) назвали идеальным бюджет до 50 тыс. рублей, а 16,2% — до 150 тыс. рублей. До 200 тыс. рублей готовы потратить 11,9%, а 5,3% могут позволить себе любую сумму. Кроме того, 10% участников опроса считают, что идеальный бюджет поездки — когда за них платит кто-то другой.

Лучше всего отдыхать вдвоем со своей парой, отметили 53,3% опрошенных. Примерно равное количество голосов набрали варианты поездок в одиночестве (16,2%), с друзьями (14,6%) и с детьми (13,4%). Еще 2,5% предпочитают путешествовать с родителями.

Для 61,5% путешественников лучшее жилье в идеальном путешествии — отель. Вместе с тем апартаменты и виллы примерно одинаково популярны — их предпочитают 15,7 и 14,4% респондентов соответственно. Остальные хотят быть ближе к природе: им нравятся глэмпинги (3,1%), палатки (2,8%) и автодома (2,5%).

Кроме того, в сервисе выяснили, что идеальное путешествие уже случилось в жизни 67% опрошенных. Большинство из них при этом отдыхали в Таиланде (8,6%) и Турции (7,7%). Также в топ-10 направлений попали Италия (4,8%), Франция (3,3%), ОАЭ (2,9%), Испания (2,7%), Мальдивы (2,5%), Индонезия (2,3%), Вьетнам (2,1%) и Грузия (1,9%).

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.

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