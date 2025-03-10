В Соликамске загорелся жилой дом на площади 900 кв. м

В Соликамске загорелось одноэтажное жилое здание на площади 900 кв. м. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Соликамске горит одноэтажный деревянно-рубленый дом на 900 кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте тушения пожара работают 40 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее в этот день в Самарской области произошел пожар на складе. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент возгорание локализовали на 1,6 тыс. кв. м.