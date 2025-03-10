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Песков допустил мирное урегулирование по иранской ядерной программе

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Россия окажет содействие для урегулирования иранского ядерного досье «в мирное русло». Об этом 10 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Понятно, что Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения, конструктивных переговоров. Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать всё, что от нас зависит, и всё, что возможно, с тем чтобы вывести этот процесс урегулирования Иранского ядерного досье в мирное русло», — сказал он на брифинге.

Песков также напомнил, что Иран — это суверенная страна, которая самостоятельно формулирует позицию по внешнеполитическим вопросам. При этом он добавил, что ожидаются «напряженные контакты».

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Ранее, 5 марта, Песков заявлял, что Россия ожидает отдельных дискуссий с США по иранской ядерной программе. Он подчеркивал, что позиция РФ заключается в решении проблемы ядерного досье Ирана только «мирными политико-дипломатическими средствами».

В феврале президент США Дональд Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, который, по его словам, оказывает «максимальное давление» на ядерную программу Ирана. Он отметил, что Вашингтон не может позволить Тегерану иметь ядерное оружие и создавать его.

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