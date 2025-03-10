Элиты Украины и части западных стран настроены продолжать украинский конфликт. Об этом 9 марта заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск.

Так бизнесмен отреагировал на публикацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует продолжать противостояние с РФ.

«Как и элита на Украине и некоторые представители элиты на Западе, которые каждый вечер устраивают шикарные ужины в особняках», — написал Маск в посте на странице в соцсети Х (бывш. Twitter)

Он также посетовал, что в это же время чужие дети отправляются на передовую для участия в «вечном конфликте», добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день Маск заявил, что необходимо ввести санкции против 10 крупнейших олигархов Украины для скорейшего завершения вооруженного конфликта. В частности, он призвал обратить отдельное внимание на владельцев особняков в Монако.