Эксперт назвал самые распространенные схемы мошенничества в мессенджерах

Самые распространенные виды мошенничества в мессенджерах — предложения о легком заработке и о помощи «другу». Об этом 11 марта рассказал «Известиям» аналитик данных координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

Он добавил, что самыми популярными мошенническими схемами в 2024 и 2025 годах остаются промоакции, распродажи с огромными скидками и голосования в различных конкурсах.

«Но фантазия мошенников неиссякаема, они постоянно придумывают новые способы. В последнее время набирают популярность фальшивые сети Wi-Fi, требующие авторизации через мессенджеры, а также группы ботов в Telegram, которые имитируют живое общение и склоняют пользователей к переходу по фишинговым ссылкам, расположенным в профиле аккаунта», — рассказал Панков.

В спешке и невнимательности люди переходят по вредоносным ссылкам, вводят данные своих аккаунтов на вредоносных сайтах, скачивают зараженные файлы. Осознание того, что аккаунт взломан, приходит позже, когда вдруг меняется аватарка, появляются незнакомые подписки или друзья начинают получать странные сообщения и просьбы, напомнил эксперт.

«К сожалению, несмотря на то, что о мошенничествах через социальные сети и мессенджеры сегодня говорят практически повсеместно, количество жертв не снижается. Это во многом связано с тем, что пользователи совершают опасные действия автоматически, не задумываясь», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить доступ к своим аккаунтам, нужно соблюдать несколько правил: настроить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и соцсетях, не переходить по ссылкам из писем и сообщений от сомнительных отправителей, не вводить логины и пароли от аккаунтов на сторонних сайтах, даже если их интерфейс похож на знакомый.

«Быть внимательным и проверять адреса сайтов, предлагающих авторизацию через аккаунт, быть бдительным и к просьбам «друзей», а если сообщение или просьба странные, лучше перезвонить и уточнить. Как говорится, «доверяй, но проверяй». В этом случае поспешность может стоить вам не только потери доступа к аккаунту, а также денежных средств и принести радость лишь мошенникам», — заключил Панков.

6 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» о главных рисках покупки мемкоинов — криптовалют, основанных на интернет-мемах. По его словам, их цена постоянно меняется из-за упоминаний знаменитостей и хайпа в социальных сетях. Это создает «мыльные пузыри», которые могут лопнуть в любой момент, отметил эксперт. Он добавил, что у мемкоинов нет серьезной технологической базы, реального применения или ограниченной эмиссии, как у Bitcoin.