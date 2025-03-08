На «Гагарин Урал заводе» представили уникальный автомобиль

Уникальный автомобиль сконструировали на «Гагарин Урал Заводе». В фургон встроена акустическая система, способная озвучить стадион

Автомобиль назвали «КИБЕР Гагарин» в честь первого космонавта. Производитель указывает, что аналогов машины в мире не существует.

«Автомобиль имеет колоссальное звуковое давление. Рекордное, можно сказать, в своём классе. В задней части установлена развлекательная система, способная озвучить стадион. Таких машин нет. Вообще», — говорит изобретатель автомобиля «КиберГагарин» Рустам Касимов.

«Гагарин Урал Завод» производит аудиорешения для автомобилей, портативную акустику и акустические системы.

Технологии в 2024 году побили мировой рекорд по громкости и мировой рекорд по звуковому давлению. Высокий показатель составил 181,8 дБ.

9 марта сотрудники компании «Урал» готовы побить свой же рекорд с помощью автомобиля «КИБЕР Гагарин».

Компания «Урал» занимается акустической аппаратурой ещё с 1900 года

На предприятии в Петербурге производились первые в мире радиостанции по схемам Александра Попова

«Первые радиостанции Попова стали производиться именно на этом заводе. Кто не знает, Александр Попов — изобретатель радио. Не Маркони какой-то, а мы это радио изобрели», — подчеркивает президент компании Юрий Логинов.

Радиостанцию, созданную на заводе «Урал», использовали на крейсере «Аврора». Корабль участвовал в Русско-японской войне и Великой Октябрьской революции.