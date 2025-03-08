В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
В Китае планируют запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей. Об этом 8 марта заявил председатель правления компании, депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) 14-го созыва Хэ Сяопэн,
«Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году», — приводит его слова Xinhua.
На первом этапе производства будет создан летающий модуль для автомобиля Land Aircraft Carrier (LAC). Предприятие планирует выпускать около 10 тыс. подобных устройств в год.
Автопроизводитель продемонстрирует LAC на авиасалоне Airshow China в Чжухае, который состоится с 12 по 17 ноября. В рамках выставки летающий модуль должен будет совершить свой дебютный полет перед зрителями.
28 октября 2024 года компания Xpeng Aeroht начала строительство завода по выпуску летающих автомобилей в китайском Гуанчжоу. Это предприятие станет первым в мире, где такие машины начнут выпускать массово и серийно.