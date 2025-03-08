Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 8 марта обвинил правительство Польши и Европейский союз (ЕС) в блокировании мирных переговоров по конфликту на Украине.

«Позор, что польское правительство — вместе с другими брюссельцами — пытается помешать мирным переговорам. И именно такое поведение Брюсселя изолирует ЕС», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

При этом министр уточнил, что подавляющее большинство стран во главе с США хотят достичь мирного урегулирования. Сийярто также отметил, что усилия американского лидера Дональда Трампа по установлению мира «могут увенчаться успехом».

Сийярто неоднократно высказывался о том, что европейская сторона не стремится к урегулированию украинского конфликта, а хочет его продолжения. Так, 20 февраля в эфире телеканала M1 он заявил, что либеральные политики из Европы подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к продолжению военных действий. До этого, 17 февраля, он сообщил, что в Европе происходит объединение сил, которые не хотят мира.