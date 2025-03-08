Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле выразили глубокую озабоченность ситуацией в Сирии
Мир
Маск указал на желание элиты Украины и части Запада продолжать конфликт
Мир
СМИ узнали о работе советников Трампа над смягчением санкций против РФ
Общество
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 14 годам колонии
Мир
Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии
Мир
В Словакии назвали подрыв «Северного потока – 2» атакой на инфраструктуру Европы
Мир
Лавров назвал высказывания администрации США по Украине обнадеживающими
Наука и техника
В России придумали ИИ-ассистента для кардиохирургов
Мир
СМИ сообщили об отказе Азербайджана в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Армия
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Общество
Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть»
Экономика
МСП-производители в сфере робототехники смогут получить льготные кредиты
Общество
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей
Мир
СМИ сообщили о планах Джорджеску оспорить запрет на участие в президентских выборах
Армия
Потери ВСУ в Курской области превысили 66 тыс. человек
Страна
Сборы блокбастера «Красный шелк» превысили 500 млн рублей
Авто
Аналитики заявили о падении рынка электромобилей в России
Сюжет:

Сийярто обвинил Польшу и ЕС в блокировании мирных переговоров по Украине

0
EN
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 8 марта обвинил правительство Польши и Европейский союз (ЕС) в блокировании мирных переговоров по конфликту на Украине.

«Позор, что польское правительство — вместе с другими брюссельцами — пытается помешать мирным переговорам. И именно такое поведение Брюсселя изолирует ЕС», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

При этом министр уточнил, что подавляющее большинство стран во главе с США хотят достичь мирного урегулирования. Сийярто также отметил, что усилия американского лидера Дональда Трампа по установлению мира «могут увенчаться успехом».

Почему Европа не хочет прекращения конфликта на Украине. Разбор

Сийярто неоднократно высказывался о том, что европейская сторона не стремится к урегулированию украинского конфликта, а хочет его продолжения. Так, 20 февраля в эфире телеканала M1 он заявил, что либеральные политики из Европы подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к продолжению военных действий. До этого, 17 февраля, он сообщил, что в Европе происходит объединение сил, которые не хотят мира.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025