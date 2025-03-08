СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе

США намерены прекратить участвовать в планировании военных учений в Европе. Об этом 7 марта сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на источники.

По данным издания, это окажет влияние на ряд учений в Швеции.

«Речь идет об учениях, которые на текущий момент находятся на «чертежной доске», то есть немного дальше», — передал газете неназванный источник.

Уточняется, что Соединенные Штаты играют важную роль в общей деятельности по проведению учений в Европе, что свидетельствует об их значимости и в обороне континента.

В случае исполнения данного заявления Швеции и другим странам — участницам НАТО будет необходимо планировать учения без американской стороны или с участием небольшого числа подразделений Штатов.

Телеканал NBC News сообщил 6 марта, что американский президент Дональд Трамп рассматривает изменение формата участия США в НАТО. Отмечалось, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.

В январе Трамп заявлял, что не уверен, стоит ли продолжать спонсировать НАТО, поскольку Штаты защищают членов блока, а в ответ не получает помощи. Он отметил, что будет добиваться того, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.