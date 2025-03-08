В Аргентине из-за проливных дождей погибли шесть человек
Сильные дожди в аргентинском портовом городе Баия-Бланка привели к гибели шести человек и вызвали сильное наводнение. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает издание Reuters.
Местные СМИ сообщили, что проливные дожди смывают автомобили с улиц, валят деревья и оставляют сотни людей без электричества. Метеорологи предупредили, что прогноз погоды неутешительный. Ученые ожидают удар нового штормового фронта. Всего за несколько часов в районе выпало более 200 мм осадков.
Аргентинское правительство и правительство провинции объявили о проведении спасательной операции для оказания помощи пострадавшим.
Ранее, 5 января, сообщалось, что более 9 тыс. человек остались без электроснабжения из-за штормового ветра, пришедшего в канадскую атлантическую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор. Погодные условия привели к задержанию нескольких рейсов в международном аэропорту Сент-Джонс, аэропорту Гандера и региональном аэропорту Дир-Лейк.