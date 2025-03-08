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В британской тюрьме приостановили визиты к заключенным из-за нашествия клопов

Mirrior: визиты к заключенным приостановили в британской тюрьме из-за клопов
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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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Администрация британской тюрьмы Ranby распорядилась временно запретить родственникам посещать заключенных из-за нашествия клопов в учреждении. Об этом 7 марта сообщила газета Mirrior.

«Посетителям запретили посещать тюрьму, поскольку власти пытаются справиться со вспышкой нашествия постельных клопов в камерах заключенных. Семьям и друзьям было рекомендовано держаться подальше из-за опасений распространения насекомых», — сообщает издание.

В настоящее время на территории тюрьмы проводится дезинсекция.

Уточняется, что выявить заражение тюрьмы насекомыми смогли после того, как навестившая своего партнера женщина обнаружила следы от укусов на дочери. Позже эту информацию передали администрации учреждения, которая обнаружила следы укусов и на заключенных.

«Там полно постельных клопов.<...> Я просто хочу видеть своего партнера, но сейчас мы не можем, так как можем заразиться. Я не могу отвезти свою маленькую девочку к ее отцу, это просто ужасно», — рассказала женщина, которая регулярно навещает заключенного в этой тюрьме.

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В конце 2024 года в Великобритании заключенные тюрьмы подверглись нашествию ядовитых пауков и крыс. Согласно отчету о состоянии тюрем в Англии и Уэльсе, нашествие паразитов является острой проблемой. В тюремном комплексе заключенные подвергались нашествиям тараканов, мух, клопов, а также там находили гниющих грызунов.

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