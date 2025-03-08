Путин пожелал президенту Южной Осетии Гаглоеву выздоровления после госпитализации

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления лидеру Южной Осетии Алану Гаглоеву, который накануне был госпитализирован с гипертоническим кризом. Об этом 7 марта сообщила пресс-секретарь Гаглоева Наталья Босикова.

Также она отметила, что такие пожелания передал российский посол Марат Кулахметов.

«Владимир Владимирович Путин внимательно следит за ситуацией и желает вам скорейшего выздоровления. Российская сторона сделала всё необходимое, что требуется в данный момент. В вашем лице он видит надежного союзника и проверенного партнера. Желает вам бодрости и неиссякаемой энергии, а народу Южной Осетии — благополучия и процветания», — передала она слова Кулахметова.

В настоящее время состояние Алана Гаглоева стабилизировано, он чувствует себя удовлетворительно.

6 марта сообщалось, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится в медицинском учреждении города Владикавказа. По данным СМИ, Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Однако пресс-секретарь тогда отказалась комментировать его состояние здоровья.