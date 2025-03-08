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ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта. С такой просьбой в адрес главы службы Максима Шаскольского обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«В последние годы в сфере продажи цветов отмечается тенденция к монополизации рынка, что дает повод предполагать возможное злоупотребление доминирующим положением отдельных крупных компаний. Как следствие, потребители сталкиваются со значительным ростом цен на цветы, который нередко превышает уровень официальной инфляции. Особенно резко стоимость повышается в праздничные периоды, в том числе к 8 Марта», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что проведенное депутатами исследование рынка на сайте крупнейших онлайн-магазинов цветов показывает, что в отдельные периоды стоимость букетов может повышаться с 3700–4500 рублей до 6500–7000 рублей, что в процентах составляет рост примерно от 55% до 80%.

«Дороже всего букеты стоят за один-два дня до праздника: к примеру, в Москве средняя цена может достигать 3635 рублей, а самые дешевые букеты можно купить в Перми за 1897 рублей. Такое значительное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан и наиболее ощутимо для молодежи, молодых семей, чьи бюджеты ограничены. Подобная ситуация противоречит целям государственной политики, направленной на поддержку семьи и молодежи», — говорится в документе.

В связи с этим Сергей Миронов просит ФАС провести комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры.

«Рост цен уже превышает уровень инфляции, и особенно дорогими они становятся перед 8 Марта. Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперед», — пояснил «Известиям» необходимость проверки сам Сергей Миронов.

Тюльпан или пропал: букет к 8 Марта обойдется в 4 тыс. рублей
На отечественные цветы приходится лишь 20% рынка

5 марта «Известия» ознакомились с результатами исследования дейтинг-сервиса Mamba, согласно которым более четверти опрошенных россиянок хотели бы получить в Международный женский день подарок на сумму от 50 тыс. рублей. Почти половина респондентов мужского пола, в свою очередь, планируют потратить на него от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

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