Силы ПВО уничтожили за 2,5 часа 43 БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 20:15 до 22:45 мск над регионами России. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — написало ведомство в Telegram.

Уточняется, что из них 21 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Брянской области, четыре беспилотника — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один беспилотный летательный аппарат — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО России сбили за неделю 21 бомбу JDAM производства США и 637 украинских БПЛА самолетного типа. Кроме того, в течение недели в зоне боевых действий сдались в плен 35 украинских военных. Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 2573 единицы автомобильной техники, а также свыше 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов.