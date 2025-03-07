Водитель «Газели» погиб при столкновении с рейсовым автобусом под Оленегорском
В Оленегорском районе Мурманской области в результате столкновения «Газели» с рейсовым автобусом один человек погиб и один пострадал. Региональные Госавтоинспекция и прокуратура в своих Telegram-каналах сообщают о начавшихся по данному факту проверках.
Авария произошла около 10 утра в пятницу, 7 марта, на 28-м км автодороги Оленегорск – Ловозеро. Водитель «Газели» выехал на встречку и врезался в рейсовый автобус «МАЗ», двигавшийся по маршруту «Оленегорск 2 – Оленегорск 8».
В результате столкновения водитель «ГАЗ» получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель автобуса доставлен в больницу, пишет ИА «Би-порт».
Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в Telegram-канале областного УМВД, кабину «Газели» буквально смяло и вывернуло. Из кузова на проезжую часть высыпались пластиковые поддоны. Машина врезалась в автобус со стороны водителя, именно в этой части «МАЗ» получил большие повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Свою проверку по факту ДТП начала прокуратура.