Один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде
В студии звукозаписи The Room Восточного Голливуда произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом 7 марта сообщил телеканал KTLA.
По его данным, стрельба произошла около 22:00 (6:00 мск).
На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили мужчину по меньшей мере с одним огнестрельным ранением. Пострадавшего доставили в местную больницу.
В полиции Лос-Анджелеса уточнили телеканалу, что открывший стрельбу скрылся с места происшествия.
Вечером 2 марта в американском городе Франклинтоне, штат Луизиана, во время парада Марди Гра произошла стрельба, в результате чего пять человек получили ранения. Как сообщал телеканал Fox News, подозреваемый 18-летний Джамериан Андерс был задержан, его обвиняют в покушении на убийство.