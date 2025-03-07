Делегация России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 10 марта инициирует обсуждение преступлений украинских военных на курском направлении, а также пригласит туда пострадавших от атак Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Селидово и Часовом Яре. Об этом 7 марта сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Для начала в ближайший понедельник у нас будет проект вместе с нашей делегацией в ОБСЕ, которая инициирует обсуждение тем, связанных и с действиями украинских боевиков против гражданского населения», — объявил он в эфире «Соловьев Live».

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства двух жителей села Погребки Курской области боевиками ВФУ. Отмечалось, что сейчас следователи проводят опознание убитых, также уже назначены необходимые медэкспертизы.