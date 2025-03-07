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В РФС рассказали о совместных социальных инициативах с букмекерами

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Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости
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Российский футбольный союз работает вместе с букмекерами для продвижения социальных инициатив. Об этом на ежегодном деловом завтраке РБК рассказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

«Наша совместная работа с Fonbet — это не только поддержка клубов, но и достаточно большое количество социальных инициатив. Например, фестиваль «Стальная воля» для людей с ограниченными возможностями здоровья и проект «Футбол в коррекционной школе», — отметила Сурикова.

Она привела в пример еще одну акцию — «Важен каждый», когда во время Кубка количество зрителей умножается на определенную сумму. Средства переводят в благотворительные фонды — за сезон сумма может достигать порядка 60 млн рублей.

Аналогичные инициативы проводились во время хоккейных матчей. В рамках проекта «Голевая передача» каждую заброшенную шайбу в КХЛ оценивали в 1 тыс. или 2 тыс. рублей — средства направляли на поддержку детского адаптивного хоккея. Другая инициатива — «Номер добра»: номера хоккеистов, забросивших шайбы, суммировали и умножали на 500, а итоговую сумму перевели на помощь организациям в родных городах клубов.

«Нам важно не просто жертвовать средства, но и привлекать внимание людей к социальным проблемам по всей России. Поэтому мы работаем как с крупными, так и с небольшими региональными организациями, которые часто остаются вне фокуса общественного внимания», — рассказал управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов.

В 2024 году компания перевела на благотворительность более 350 млн рублей, а всего на социальные проекты было перечислено более 1,5 млрд.

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