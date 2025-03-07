Военный эксперт допустил потерю боеспособности ВСУ из-за остановки помощи США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять боеспособность из-за приостановки военной помощи со стороны США. Таким мнением с «Известиями» 7 марта поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в этот день газета The Washington Post опубликовала статью обозревателя Дэвида Игнатиуса, который отметил, что, несмотря на возмущение президента Украины Владимира Зеленского из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, ему необходимо прекращение огня, поскольку ВСУ истощены и могут начать сдавать позиции в ближайшие шесть месяцев. Кроме того, сам глава Белого дома заявил, что «Россия разносит Украину на поле боя».

Комментируя это, Матвийчук подчеркнул, что ни военно-промышленный комплекс Украины, ни сами украинские войска сегодня не представляют единой военной силы без Запада. Большую долю помощи, добавил он, оказывали именно США. В частности, пояснил эксперт, поддержка со стороны Вашингтона заключалась в поставке боеприпасов, средств разведки, в том числе космической, и целеуказаниях.

«Если ограничения продлить, в ближайшие 2–3 месяца ВСУ потеряют полностью боеспособность к активным действиям, будут вынуждены переходить к позиционной обороне, а позиционная оборона подразумевает, конечно же, потерю позиций и сдачу тех районов, которые они сегодня занимают», — резюмировал собеседник издания.

Однако, добавил он, Трамп может и вернуть помощь Украине, это зависит от того, что Зеленский предложит ему взамен. В частности, Киев может гарантировать возвращение вложенных Вашингтоном в украинский вопрос средств.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт. Также он отметил, что РФ готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность.