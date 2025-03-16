Дело Леши-Солдата. За что сидит самый известный киллер девяностых

Один из самых известных киллеров 1990-х, Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша-Солдат, уже почти 20 лет отбывает наказание в колонии строгого режима. За свою преступную карьеру он совершил целый ряд громких убийств криминальных авторитетов и бизнесменов. Он освободится не раньше февраля 2029 года, хотя СМИ регулярно пишут о его якобы скором выходе по УДО. Чем прославился наемник ореховской ОПГ — в материале «Известий».

Какими преступлениями известен Шерстобитов

• Шерстобитов с начала 1990-х стал наемником ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) — одной из самых известных банд Москвы. Первым заказом для киллера стало убийство экс-сотрудника московского ГУВД Михаила Фомина (Филина) — поводом стал конфликт с главарем ОПГ Сергеем Трофимовым (Сильвестром). В 1993 году Шерстобитов попытался ликвидировать Фомина выстрелом из гранатомета, однако снаряд пролетел мимо, взрывной волной жертве лишь оторвало пальцы рук.

• Первое полноценное убийство Шерстобитов совершил в том же 1993-м. От еще одного лидера ореховской ОПГ Григория Гусятинского (Грини) поступил приказ разгромить бригаду медведковской ОПГ во главе с Игорем Юрковом (Удавом). Леша-Солдат ранил его выстрелом, но подручные не повезли авторитета в больницу, и тот вскоре скончался. Шерстобитов затем уничтожил двух сообщников Удава — Станислава Косенкова (Стаса) и Леонида Чистякова (Пантелея).

• Следующий заказ Шерстобитову был обеспечен после конфликта Сильвестра с вором в законе Андреем Исаевым (Росписью). Киллер начинил взрывчаткой автомобиль возле его дома и взорвал, когда преступный босс вышел из подъезда. Исаев выжил, но погибли его телохранитель Сергей Шайфулин и игравшая рядом с машиной девочка. Ее подруга стала инвалидом. В будущем Шерстобитов уверял в суде, что до взрыва просил детей уйти играть в другое место, но проглядел момент, когда они вернулись.

• Самым громким преступлением Шерстобитова стало убийство криминального авторитета Отари Квантришвили (Отарика), снова заказанного Сильвестром. В этот раз наемник предпочел использовать снайперскую винтовку. С ее помощью он три раза точно выстрелил в Квантришвили, выходившего из Краснопресненских бань в центре Москвы.

• В сентябре 1994 года был убит Тимофеев (его убийство осталось не раскрытым). Гусятинский и Шерстобитов уехали на Украину в целях безопасности, но в это время власть в ореховской ОПГ перехватили братья Олег и Андрей Пылевы. Они приказали Леше-Солдату убить бывшего главаря. Тот снова применил снайперскую винтовку, попав в Гусятинского, когда он подошел к окну квартиры в Киеве. После нескольких дней комы авторитета отключили от систем жизнеобеспечения.

Справка «Известий» Шерстобитова нередко путают с другим известным киллером из 1990-х Александром Пустоваловым, который носил похожее прозвище Саша-Солдат. Пустовалов также выполнял заказы ореховской ОПГ по устранению конкурентов и силовиков. Всего в суде было доказано 22 убийства, совершенных им. Самым известным стало устранение киллера Александра Солоника, сбежавшего из тюрьмы «Матросская Тишина». Он скрывался в Греции на вилле, в которой Шерстобитов установил прослушку. Пустовалов вместе с напарниками задушил Солоника и его подругу Светлану Котову в 1997 году. Саша-Солдат был арестован в 1999-м. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы, учтя его раскаяние и сотрудничество со следствием. Киллер отбывал наказание в Тверской области. В 2023 году он вышел на свободу.

• На некоторое время Шерстобитов отошел от исполнения заказов, став главарем собственной бригады. Но в 1997 году он выполнил заказ на убийство бизнесмена Иосифа Глоцера — соучредителя «Ростикса» и владельца нескольких ночных клубов. Шерстобитов случайно заметил Глоцера, стоявшего у входа в собственное заведение, и убил его точным выстрелом в висок из револьвера с 47 м.

• Убийство Глоцера было совершено по просьбе президента компании «Русское золото» Александра Таранцева. Через два года он перешел дорогу верхушке ореховской ОПГ и сам едва не стал жертвой Шерстобитова. Из-за того, что Таранцев щепетильно относился к своей безопасности, был разработан особенно изощренный способ его убийства — с помощью установленного в машине автомата, которым киллер управлял дистанционно. Однако в нужный момент в механизме произошел сбой. Автомат выпустил обойму только через два часа, убив охранника Таранцева и ранив двух человек, проезжавших мимо на грузовике.

• В 1997 году группировка Шерстобитова получила заказ на ликвидацию главарей измайловской ОПГ. Было решено установить два взрывных устройства в автомойке и кафе, где могли находиться конкуренты. Однако от этих взрывов пострадали только случайные люди — погибла клиентка кафе Валентина Щетинина, ее соседка была тяжело ранена, а официантке выбило глаз.

Как Шерстобитов предстал перед судом

• После покушения на Таранцева Шерстобитов решил уйти из криминального мира. Он попытался легализоваться с помощью поддельного паспорта и завел семью. Благодаря тому, что киллер тщательно соблюдал конспирацию, удачно маскировался и не оставлял следов на месте преступлений, ему удалось несколько лет прожить в свое удовольствие. Бывшие сообщники, которые оказались за решеткой, пытались дать на него показания, однако сами знали о Шерстобитове слишком мало, чтобы точно указать на него.

• Поймать убийцу удалось благодаря тому, что он ввязался в спор акционеров НПО «Физика», рассчитывая оформить себе долю в бизнесе. Оперативники обратили внимание на конфликт и взяли Шерстобитова в разработку. В феврале 2006 года Леша-Солдат был задержан и стал активно сотрудничать со следствием, разоблачая своих криминальных боссов.

• Первый процесс в отношении Шерстобитова состоялся в том же 2006 году. На скамье подсудимых он предстал вместе с двумя подельниками. В отношении них рассматривались дела о взрывах в Измайлове и покушении на Таранцева. За участие в организованном сообществе, убийство и покушения Шерстобитов был приговорен к 13 годам лишения свободы.

• После этого начался еще один процесс, на котором киллеру предъявили обвинения по всем другим совершенным им преступлениям, о которых смогло узнать следствие. Шерстобитов заверял, что старался свести число жертв к минимуму, отказывался выполнять заказы, если могли пострадать женщины и дети, и отошел от преступной деятельности. Присяжные постановили, что Шерстобитов виновен и достоин снисхождения, однако судья всё равно приговорил его к еще 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом за Шерстобитовым осталась награда «За личное мужество» — ее он получил еще во время учебы за помощь в поимке преступника.

Как отбывает наказание Шерстобитов

• Шерстобитов провел четыре года в СИЗО, после чего был этапирован в исправительную колонию №6 в Липецкой области. Нередко в СМИ пишут, что он отбывает наказание в ИК-2, однако она является колонией общего режима. Ожидается, что киллер выйдет на свободу в феврале 2029 года, когда ему будет 62 года. Хотя у Шерстобитова есть право подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), он еще ни разу им не пользовался.

• В заключении Шерстобитов обрел заметную популярность. Он написал трилогию книг «Ликвидатор» о своем криминальном прошлом, в которой в подробностях рассказал о совершенных убийствах и подготовке к ним, а также о закулисье преступного мира. Он также написал несколько книг в жанре триллера и фантастики. Шерстобитов также часто раздавал интервью, в которых говорил не только о себе, но и комментировал резонансные убийства.

• В 2016 году, находясь в колонии, Шерстобитов женился в третий раз. Его невестой стала бывшая жена актера Сергея Дружко Марина. На своей свадьбе они устроили фотосессию в стиле американских гангстеров. В 2024-м они развелись.