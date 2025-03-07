В ЛНР осудили двух женщин на 19 и 20 лет колонии за корректировку огня ВСУ по ПВР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорили двух гражданок Украины за корректировку огня украинских боевиков по пунктам временного размещения (ПВР) беженцев к 19 и 20 годам исправительной колонии общего режима. Об этом 7 марта сообщило следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по республике в Telegram-канале.
«Обвиняемые <…> передавали им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где находились мирные граждане, военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также выдавалась гуманитарная помощь», — указано в заявлении ведомства.
Уточняется, что они неоднократно отправляли координаты объектов украинским боевикам за денежное вознаграждение. При этом обвиняемые знали, что по этим местам будут вестись обстрелы.
Ведомство отметило, что суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 19 и 20 лет. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего режима.
В конце февраля Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) Максима Мельникова за убийство мирного жителя в Мариуполе. По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый из ручного пулемета расстрелял горожанина, который находился в здании аптеки.