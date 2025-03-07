Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион «Металлург» после реконструкции

В этом году стартует реконструкция домашнего стадиона МГТУ им. Н.Э. Баумана — «Металлург». Об этом в пятницу, 7 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Металлург» был построен в начале XX века для рабочих завода «Серп и Молот». Здесь тренировались легенды советского спорта: братья Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов и великий Константин Бесков», — говорится в заявлении.

На месте старого футбольного поля будет создана универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом. Играть можно будет не только в футбол, но и в регби.

На территории стадиона будет организована центральная площадь — место для прогулок, встреч и проведения массовых мероприятий: праздников, награждений и концертов.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы реорганизуют семь бывших промзон по программе КРТ. Это 184 га земли, которые включают «Карачарово», «Серп и Молот», «Волгоградский проспект», «Южный порт», «Грайвороново», «Курьяново» и «Выхино».