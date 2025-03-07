В ФРГ сообщили об отсутствии влияния отмены передачи данных США Киеву на Patriot
Приостановка США обмена разведданными с Украиной не повлияла на работу зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Киеву предоставил Берлин. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило издание Spiegel.
«По данным Spiegel, переданные Германией вооружения на данный момент не затронуты решением США прекратить передачу разведывательных данных украинской армии», — следует из публикации.
Там пояснили, что системы Patriot могут продолжить работать как и раньше.
Накануне, 6 марта, военный эксперт Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что после того, как США приостановили передачу Киеву своих разведданных, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся возможности наносить дальние ракетные удары. По его словам, страна получала от Штатов огромные массивы информации.