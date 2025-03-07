БАПОР заявил о крупнейшей за 58 лет операции ЦАХАЛ по сносу лагеря беженцев

Израиль начал самую разрушительную операцию по сносу зданий в лагерях для палестинских беженцев на Западном берегу с 1967 года. Об этом в пятницу, 7 марта, заявил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини.

«Сегодня израильские силы безопасности начали снос более 16 зданий в лагере Нур-Шамс в Тулькарме, на севере Западного берега <...> Эта операция является самой продолжительной и разрушительной со времен второй интифады», — написал Лаззарини на своей странице в Х.

По его словам, в прошлый раз аналогичные действия могут привести к самому большому перемещению палестинцев на Западном берегу со времен войны 1967 года.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт 2 февраля в ходе встречи с временным специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг заявил, что целью Израиля является создание в секторе Газа непригодных для жизни условий. Он отметил, что принудительное перемещение палестинцев является экзистенциальной угрозой палестинскому делу.