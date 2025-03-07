Путин наградит вынесшую тело мужа с поля боя женщину из Тувы

Президент России Владимир Путин 6 марта в ходе встречи с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» выслушал рассказ женщины-медика из Тувы Айдысмаа Монгуш об эвакуации тела мужа с поля боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Выслушав историю, одна из участниц встречи предложила президенту наградить девушку за подвиг. Российский лидер поддержал эту идею.

«Я с вами согласен. <…> Такие истории, такие судьбы надо увековечивать в книгах и художественных фильмах», — ответил Путин.

Сама вдова рассказала, что ее муж, Дажы Омака, принял решение отправиться в зону СВО в 2023 году. Тогда же и она, следуя его примеру, пошла на фронт в качестве военного медика. Супруги служили на расстоянии 20 км друг от друга, в соседних войсковых частях.

На этой же встрече Путин призвал называть улицы, школы и институты в честь героев СВО. Ранее, 23 февраля, президент РФ на церемонии вручения государственных наград героям и защитникам Родины в представительском кабинете Кремля отметил, что участники СВО отважно сражаются за мир и светлое будущее жителей России.